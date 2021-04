Ilserv, i sindacati: «No ad esuberi nel cambio di appalto»

C’è allarme tra i lavoratori della Ilserv di Terni, in particolare tra la trentina che opera nell’appalto del Metal Recovery, all’interno del servizio di trattamento delle scorie dell’Ast, prossimo al passaggio all’azienda finlandese Tapojärvi. A fine giugno, infatti, il contratto tra Ilserv e acciaieria scadrà e gli stessi lavoratori chiedono di capire che cosa ne sarà del proprio destino.

Sindacati in allerta

Di questo si è parlato nel corso di un incontro tra le segreterie provinciali di Fim, Fiom e Fismic e le rsu dell’azienda, convocato per fare il punto della situazione. A preoccupare sono soprattutto le voci secondo le quali non tutti gli operatori potrebbero essere riassorbiti in occasione del cambio di appalto, nonostante ci sia un accordo risalente a luglio 2019, che garantisce da parte di Ast la tutela di tutti i livelli occupazionali attualmente in forza. Come avvenuto in occasione del primo passaggio di consegne tra Ilserv e Tapojärvi, quello relativo all’appalto del Global service, sempre nel servizio di trattamento scorie.

Confronto necessario

Per questo le organizzazioni sindacali hanno richiesto «incontri urgenti alle tre aziende interessate per avere notizie certe». «Come organizzazioni sindacali – scrivono -, consapevoli che i ritardi fino ad oggi manifestati per affrontare la discussione sono scaturiti da cause attribuibili all’attuale situazione pandemica, siamo arrivati ad un punto che il confronto non è più rinviabile». Come da accordi presi con Ast circa due anni fa, Fim, Fiom, Fismic e rsu ribadiscono che «tale passaggio di appalto non deve prevedere esuberi di personale diretto e indiretto».