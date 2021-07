Impiantato in Umbria il primo pacemaker senza fili

Aveva una grave infezione in atto che rendeva impossibile l’impianto tradizionale ed in più era stato colpito da arresto cardiaco. Per questo motivo ad un paziente 80enne è stato inserito – prima volta di sempre in Umbria – un pacemaker senza fili leadless presso la cardiologia-Utic dell’ospedale di Città di Castello grazie all’equipe diretta dal dottor Adriano Murrone: l’uomo è già stato dimesso.

La novità

Il dispositivo viene introdotto e posizionato all’interno del cuore senza alcuna operazione chirurgica, in rari contesti clinici: l’intervento – spiegano dalla Usl Umbria 1 – è stato possibile grazie alla disponibilità e alla competenza dell’equipe di elettrostimolazione dell’ospedale tifernate. «Tutto il personale del reparto di cardiologia, dai medici agli infermieri, fino agli operatori socio sanitari – le parole di Silvio Pasqui, direttore medico del presidio ospedaliero Alto Tevere – ha contribuito in maniera decisiva al buon esito dell’operazione, trattando con competenza e dedizione le patologie concomitanti evidenziate dal paziente, fino a metterlo nelle condizioni ideali per effettuare l’impianto». L’uomo è in buone condizioni.