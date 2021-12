In giro per Umbertide con oltre un chilo di cocaina: arrestato

Quando i militari della Guardia di finanza di Perugia lo hanno controllato, si stava aggirando nei pressi del centro storico di Umbertide. L’uomo, un 42enne di nazionalità albanese, ostentava una certa tranquillità ma l’ispezione dello zaino che portava a tracolla ha fatto ‘saltar fuori’ un quantitativo di droga importante: oltre un chilo di cocaina purissima. L’ipotesi delle Fiamme Gialle è che fosse destinata allo spaccio al dettaglio su alcune piazze umbre: avrebbe potuto fruttare circa 100 mila euro. Il soggetto, residente da tempo nell’Altotevere, è stato arrestato in flagrante dal personale del Nucleo di polizia economico finanziaria e tradotto nel carcere di Capanne. Accertamenti sono in corso per risalire all’origine dello stupefacente e ad altri eventuali soggetti collegati al 42enne.

Condividi questo articolo su