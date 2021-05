In Italia da ‘turista’, 19enne si organizza e spaccia: arrestato

Ha soltanto 19 anni ed è in Italia – con visto turistico – dallo scorso gennaio. Ma in questi mesi, pur non avendo alcuna occupazione, è riuscito a mettere in piedi una rete interessante di clienti pronti a pagare 70 euro per ciascuna dose di cocaina, oltre ad avere la disponibilità di un’auto e di due telefoni di ultima generazione. Per questo non è stata una sorpresa trovargli in tasca pure 700 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Il giovanissimo, di nazionalità albanese, è stato arrestato in flagrante dai carabinieri del Nor di Assisi, coordinati dal tenente colonnello Marco Vetrulli.

Sospettato

Il ragazzo è stato fermato dopo che aveva spacciato una dose ad una cliente. Ma già da diversi giorni i militari stavano tenendo d’occhio lui e la sua auto, nera e di piccola cilindrata, segnalata da diversi cittadini per quel viavai sospetto lungo le strade della zona di Assisi. Dopo l’alt, le indagini si sono sviluppate accertando numerose cessioni di droga. L’arresto è stato poi convalidato dal tribunale di Perugia e sono state avviate anche le procedure di espulsione del 19enne dal territorio nazionale.