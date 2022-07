Natura e volo ‘lento’: show mongolfiere in Umbria per dieci giorni

Tutto pronto in Umbria per le spettacolari mongolfiere dell’Italian international balloon gran prix 2022′, il raduno più grande ed importante in Italia per questo settore. Coinvolte in prima battuta Gualdo Cattaneo e Todi: l’organizzatore dell’evento è Ralph Shawn e si terrà da venerdì 29 luglio fino a domenica 7 agosto.

Show

A fare da cornice e sede logistica per Gualdo Cattaneo sarà l’aviosuperficie del Sagrantino del parco Acquarossa, tra le strutture più attrezzate e all’avanguardia dell’intero centro Italia: l’evento è particolarmente apprezzato dagli amanti del volo e della fotografia. Dieci giorni all’insegna della natura e del volo lento, immersi nel cuore della verde Umbria: «Quest’anno – le parole del sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini – vedremo sorvolare nei nostri territori, oltre 100 equipaggi per 10 giorni. Inoltre, grazie alla sinergia con Todi, si creerà un evento territoriale che vedrà sollevarsi nello stesso momento circa 100 mongolfiere. Un evento unico nel suo genere che darà un’immagine a dir poco spettacolare dei nostri territori».