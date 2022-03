Incendio distrugge allevamento di api: bruciano decine di arnie

Un vero e proprio disastro: è quello che si è consumato venerdì pomeriggio nella zona di Sferracavallo, a poche decine di metri dal corso del fiume Paglia, ad Orvieto (Terni). Un incendio di sterpaglie divampato lungo il corso d’acqua, si è esteso ad un allevamento di api e le fiamme hanno interessato decine – la prima stima è che siano circa settanta – di arnie. Le operazioni di spegnimento, oltre che per le caratteristiche della zona, si sono rivelate complesse anche in ragione della cera presente, infiammabile. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco orvietani, si sono portati anche i carabinieri forestali di San Venanzo per tutti gli accertamenti del caso. Ingenti i danni sotto ogni punto di vista.

Condividi questo articolo su