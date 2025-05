Serio incidente all’autodromo ‘Borzacchini’ di Magione domenica pomeriggio, in occasione delle prove del campionato Civ junior 2025 di motociclismo. Un bimbo di 10 anni – originario della provincia di Milano – che si è scontrato in pista con un coetaneo, è stato soccorso dagli operatori del 118 ed ora si trova ricoverato all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia nel reparto di rianimazione, con riserva di prognosi. Il fatto è riportato in prima battuta dal sito web di UmbriaTv. In seguito all’incidente, il piccolo motociclista è finito a terra, battendo la testa. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. In aggiornamento