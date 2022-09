Incidente stradale giovedì mattina lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in direzione Ponte San Giovanni poco oltre lo svincolo di Piscille. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli ed il bilancio è di una persona rimasta lievemente ferita, soccorda dal 118 e trasportata all’ospedale di Perugia per le cure del caso. Sul posto, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Perugia.

Condividi questo articolo su