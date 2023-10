Incontri di preghiera a San Francesco: si parte domenica 15 ottobre

La parrocchia di San Francesco, i salesiani, l’Azione cattolica italiana e l’associazione parrocchiale San Francesco di Terni, organizzano una serie di incontri mensili di ‘Scuola della parola – Esperienza di preghiera cristiana’. Gli incontri avranno inizio domenica 15 ottobre ed avranno lo scopo di pregare e meditare sul Vangelo e sul Libro di Osea, profeta dell’amore. «Si tratta – sottolineano il parroco don Carlo Zucchetti e i membri della commissione parrocchiale Evangelizzazione e Catechesi degli Adulti e Famiglia -, di rispondere alla necessità di accogliere adulti e giovani, perché possano continuare, nell’ascolto della Parola, nella meditazione e nella preghiera, il loro itinerario di fede nella comunità cristiana. Vogliamo impegnarci – prosegue don Carlo – con una maggiore sensibilità e disponibilità ed uno stile di cordialità e dialogo a riguardo della vita di adulti e giovani, dei loro problemi e del loro bisogno di catechesi». Tema del primo incontro di domenica 15 ottobre sarà ‘Il funzionario regio (Gv 4,43-54″ – Quell’uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino’. Introdurrà Luca Diotallevi. Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di portare la Bibbia. Gli incontri si terranno nei locali della parrocchia, con ingresso posto sulla sinistra del santuario, ed avranno inizio alle ore 18 per concludersi fra le 20 e le 21, con un momento di fraternità conviviale. L’incontro successivo è in programma per domenica 12 novembre.

