Inferno sulla Somma fra Terni e Spoleto: brucia autocisterna piena di benzina

L’incendio dell’autocisterna è stato spento dal personale del 115, impegnato poi nel raffreddamento e nella messa in sicurezza del veicolo che successivamente verrà recuperato. Il conducente, un uomo di origini albanesi, è fortunatamente riuscito ad uscire da solo dal veicolo prima che venisse divorato dalle fiamme: soccorso dai carabinieri e quindi dal personale del 118, è stato poi trasportato in ‘codice giallo’ all’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto. Avrebbe riportato ustioni non gravi. Al momento la cisterna si trova in bilico mentre la motrice è finita nella scarpata sottostante. All’origine dell’incidente stradale potrebbe esserci la presenza di ghiaccio lungo la carreggiata: l’autocisterna, superata la galleria della Somma, avrebbe sbandato finendo fuori strada e quindi prendendo fuoco. Il manto stradale avrebbe riportato seri danni: da Anas si attendono provvedimenti in ordine alla chiusura, si spera non prolungata, con riorganizzazione della viabilità.

Intervento congiunto – e piuttosto complicato – dei vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia e di quello di Terni, martedì mattina intorno alle ore 7, lungo la strada statale 3 ‘Flaminia’ fra Terni e Spoleto, all’altezza del valico della Somma. Un’autocisterna che trasportava circa 40 mila litri di benzina ha preso fuoco a non più di 200 metri dalla galleria, versante-Terni. Sul posto anche le forze dell’ordine, polizia Stradale di Terni e carabinieri, che hanno chiuso la strada – con deviazione sulla ‘vecchia’ Somma e lungo il tragitto della Valnerina per i mezzi pesanti – per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Il personale del 115 è intervenuto anche con il Nucleo ‘nucleare biologico chimico e radiologico’ (Nbcr) del comando provinciale di Perugia per valutare eventuali conseguenze dell’accaduto. Il fatto è destinato a riportare alla luce le polemiche sulla sicurezza della strada statale ‘Flaminia’, arteria fondamentale per il centro Italia e che, fra Terni e Spoleto, sconta condizioni di sicurezza non adeguate.

AUTOCISTERNA DIVORATA DALLE FIAMME – IL VIDEO DEI VIGILI DEL FUOCO

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO – VIDEO

AUTOCISTERNA PIENA DI BENZINA PRENDE FUOCO SULLA ‘SOMMA’ – VIDEO