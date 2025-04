Nuova tragedia nel mondo del lavoro con vittima umbra. Nella giornata di lunedì a perdere la vita è stato un ingegnere originario di Città di Castello, Paolo Mariottoni: l’uomo è stato travolto da una lastra di vetro mentre era impegnato in una ex pensione di viale Pistelli, a Camaiore (Lucca).

A riportare la notizia in prima battuta è l’edizione di Viareggio de La Nazione. Dalle prime risultanze Mariottoni è stato travolto – staccatasi da un camion da un’altezza di oltre 10 metri, gli operai la stavano trasportando all’ultimo piano dell’edificio – da una grossa lastra di vetro, senza lasciargli scampo.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio in un palazzo in fase di trasformazione di natura residenziale. Mariottoni, socio dell’azienda esterna che staca lavorando nella struttura, era da tempo residente a Massa. Sul posto gli operatori sanitari del 118, le forze dell’ordine ed il personale dell’azienda sanitaria locale. La zona dell’incidente è stata isolata dalla polizia Locale per gli accertamenti del caso.