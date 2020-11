«Diminuzione delle positività è forte in quasi tutte le regioni». L’epidemiologo Giovanni Rezza, martedì pomeriggio nel fare il punto sulla situazione Covid in Italia, certifica il trend che vede un miglioramento dei dati di contagio ma pure dei ricoveri fra terapie intensive e aree mediche. Concetti ribaditi anche da Franco Locatelli, presidente del Css: «Si conferma una iniziale ma chiara riduzione della trasmissibilità. Merito delle misure attuate. Oggi registriamo una percentuale di positivi pari al 12,31% sui tamponi effettuati, una settimana fa era del 15,44%». Il dato pesante riguarda i decessi, oltre 800 nelle ultime 24 ore: «Questo dato – ha detto Locatelli – si ridurrà più tardivamente rispetto agli indicatori epidemiologici di trasmissibilità. Pagheremo ancora per alcuni giorni il prezzo del periodo in cui il virus circolava in maniera massiva».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON