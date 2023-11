Inneggia ad Hamas e lancia allarme bomba nel centro di Perugia. Scattano evacuazioni

LE FOTO

Articolo in aggiornamento

Allarme bomba martedì mattina negli uffici giudiziari di piazza Matteotti a Perugia, in particolare Corte d’appello e Procura generale Una telefonata giunta alla polizia Locale poco dopo le ore 8, seguita da un’altra al centralino della Corte d’appello, avrebbe infatti avvisato della presenza di un ordigno nell’edificio. La chiamata sarebbe stata effettuata da un soggetto con accento straniero che avrebbe inneggiato ad Hamas, avvisando che si trattava di una vendetta per quanto sta accadendo a Gaza ‘ai fratelli di Hamas’. Immediato lo sgombero di Corte d’appello, Procura generale e anche del vicino ufficio postale, con l’area che è stata delimitata e con la chiusura temporanea della fermata ‘Pincetto’ del minimetrò. Avviate le verifiche delle forze dell’ordine – polizia di Stato e carabinieri – per accertare la situazione.

IL VIDEO IN PIAZZA MATTEOTTI