Inner Wheel Terni: Natale nel segno della solidarietà

La collaborazione e la solidarietà sono state il leitmotive del partecipato evento di beneficenza organizzato dall’Inner Wheel Club di Terni e dalla presidente Cecilia Adami, in occasione della conviviale degli auguri di Natale il 13 dicembre scorso, presso l’hotel Garden. Alla serata sono intervenuti il presidente del Rotary di Terni Francesco Montalbano Caracci, il presidente del Rotary di Todi nonché assistente del Governatore del Distretto 2090, Sergio Guarente, la vice Governatrice del Distretto 209 Italia IIW, Raffaella Adami, la Past president Internazionale IIW Gabriella Adami, la presidente del Lions Club Terni Host Alessandra Robatto e l’assessore al Comune di Terni nonché membro dell’Inner Wheel di Terni, Viviana Altamura. Ospiti, il presidente dell’associazione ‘Inter Alma’ di Terni, Giulio Trivelli, e il presidente dell’associazione Loco Motiva di Rieti, Nunzio Virgilio Paolucci. Durante la serata, in un clima di festa allietato da brani natalizi eseguiti dai cantanti Gennaro Nerone e Marta Fabrizi, è stata realizzata una divertente lotteria, il cui ricavato è stato devoluto alle due associazioni: Inter Alma, associazione di promozione sociale che si rivolge ad adolescenti e giovani adulti con quozienti intellettivi superiori alla norma, per offrire loro le giuste competenze sociali affinché possano contribuire con i loro talenti al miglioramento della società e si occupa anche di supporto e divulgazione scientifica in ambito di problematica giovanili; e la onlus Loco Motiva di Rieti che promuove attività di inclusione finalizzate al miglioramento dell’autonomia personale di adulti affetti dal ‘disturbo dello spettro autistico’, disturbi neurologici e della comunicazione. L’impegno delle socie Inner Wheel per l’organizzazione della lotteria e la raccolta dei premi, ha trovato la pronta risposta da parte di esercizi commerciali, centri estetici, strutture ricettive cittadine e regionali, che si sono messi a disposizione fornendo i propri prodotti e servizi dimostrando viva sensibilità allo scopo proposto.

