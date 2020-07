Inquinamento e rifiuti, l’Umbria a raggi X

Un convegno per analizzare le conclusioni della commissione bicamerale d’inchiesta sugli illeciti in tema di rifiuti e ambiente che nei mesi scorsi ha puntato la propria lente sull’Umbria, terra dove non sono mancati, nel tempo, scandali relativi alla gestione dei rifiuti ma pure incendi ‘anomali’ e, soprattutto, criticità ambientali come il Sin di Terni-Papigno. L’evento si è svolto lunedì presso l’Arpa di Terni ed ha visto la presenza, oltre che degli stessi commissari, di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, di Arpa, dei procuratori di Perugia, Terni e Spoleto.

LEGGI LA RELAZIONE SINTETICA DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA