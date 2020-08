La polizia di pattuglia in centro storico domenica sera ha fermato due uomini di origine africana che viaggiavano senza casco su uno scooter. Secondo quanto raccontano alcuni testimoni uno di loro si è disfatto di un oggetto in un vaso in piazza Matteotti prima di essere fermato. Lo stesso oggetto è stato poi recuperato dagli agenti che hanno perquisito i due presso il posto di guardia di Palazzo dei Priori per poi portarli in questura.

