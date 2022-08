Inseguito in bici: in tasca ha 20 dosi di cocaina. Va in carcere

Grazie alle loro bici, che gli consentono di muoversi agilmente fra i vicoli del centro storico di Perugia, sono riusciti ad arrestare un 22enne per spaccio di droga. Il fatto è accaduto martedì a Perugia in zona Porta Pesa, in particolare in via Alinda Bonacci Brunamonti. Fermato dagli agenti-ciclisti del posto di polizia ‘centro storico’, il giovane si è subito mostrato piuttosto nervoso. Gravato da precedenti per droga, è stato perquisito e addosso – nella tasca dei pantaloni – aveva 20 involucri di cocaina pronti per essere spacciati. Oltre alla droga, è stato trovato con 350 euro – oltre alla tessera sanitaria di proprietà di una ragazza e ad un cellulare – di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Al termine degli accertamenti il 22enne, formalmente disoccupato, è stato arrestato in flagrante per spaccio di stupefacenti e denunciato per ricettazione. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Capanne.

