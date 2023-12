Intrappolati sottoterra per 24 ore: due cagnolini salvati dai vigili del fuoco

Una bella storia a lieto fine con protagonisti due cagnolini e i vigili del fuoco di Castiglione del Lago e di Perugia. E’ quella accaduta fra domenica e lunedì a Sanfatucchio, frazione della cittadina lacustre: i due animali – Sole e Nerina i loro nomi – sono stati tratti in salvo dal personale del 115 dopo ore di lavoro. In pratica domenica si sono messi sulle tracce di un’istrice, infilandosi però in un cunicolo sotterraneo che li ha intrappolati. Per tirarli fuori da lì, sono servite circa 24 ore e tanta pazienza. Ma poi tutto è andato per il meglio e i due cagnolini sono tornati a scorazzare come prima.

Condividi questo articolo su