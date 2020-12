Ipsia Terni, nuovi macchinari per i laboratori di moda

Continua a farsi valere l’Ipsia ‘Pertini’ di Terni, in particolare per ciò che attiene i laboratori di moda dell’istituto. Il prossimo 19 dicembre alle ore 10, sulla base del protocollo d’intesa siglato lo scorso anno con Confindustria Umbria, l’imprenditore Marco Cardinalini – vice presidente del settore moda di Confindustria Umbria – consegnerà all’istituto delle nuove macchine da cucire di ultima generazione, con un tecnico specializzato che formerà appositamente il personale interno. Obiettivo dell’Ipsia è quello di essere sempre legati alla vera produzione industriale e artigianale, trasmettendo agli studenti le competenze adeguate per essere competitivi nel mondo del lavoro. L’istituto diretto da Fabrizio Canolla vuole confermare e stringere ulteriori relazioni con le aziende del territorio che richiedono con sempre maggiore frequenza nuova forza lavoro da inserire nei propri organici.

Condividi questo articolo su