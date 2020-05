Istituto zooprofilattico Video per dire «grazie»

della direzione dell’Istituto zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche

Con l’avvicinarsi della cosiddetta fase 2 e del graduale ritorno ad una nuova normalità, la direzione dell’Istituto ha voluto augurare, per mezzo di una speciale video-dedica, un buon 1° maggio, con l’obiettivo di ripartire insieme e in sicurezza. Il video denominato ‘Il nostro impegno nell’emergenza #Covid19 – Istituto zooprofilattico Umbria e Marche’ è stato caricato sul canale youtube dell’Istituto ‘Togo Rosati’ e raggiungibile anche dall’homepage del sito istituzionale www.izsum.it. Un ringraziamento speciale che la direzione dell’Istituto zooprofilattico Umbria e Marche rivolge a tutto il suo personale, che a partire dai primi giorni di marzo è stato e continua ad essere impegnato nell’emergenza sanitaria in atto.

La Regione Umbria, infatti, ha affiancato l’Istituto zooprofilattico al laboratorio di riferimento regionale e gli altri laboratori ospedalieri sul territorio nell’esecuzione analitica dei tamponi per la ricerca del Sars-Cov-2. Tali attività sono state avviate dall’Istituto zooprofilattico domenica 15 marzo. Allo stesso modo, la Regione Marche ha potenziato il sistema regionale, avvalendosi del laboratorio della nostra sede di Fermo, per le determinazioni sui tamponi di pazienti da dichiarare virologicamente ‘guariti’ e sui tamponi degli operatori sanitari venuti a contatto con un caso sospetto. Tutto ciò ha comportato un’importante riorganizzazione dell’attività dell’Istituto che si è trovato ad attivare tre nuovi laboratori, due dedicati all’analisi dei tamponi presso le sedi di Perugia e Fermo e uno per lo svolgimento delle analisi sierologiche presso la sede centrale di Perugia. Le foto in apertura e chiusura, della media gallery della Regione Umbria raffigurano vedute del meraviglioso centro storico della città di Perugia, sede legale dell’Istituto zooprofilattico. Tutte le altre ritraggono il personale impegnato nei laboratori covid-19 della nostra sede centrale (Perugia) e della sezione territoriale di Fermo. Si tratta di foto scattate dal nostro personale e di immagini dei servizi dedicati all’Istituto zooprofilattico all’interno del tg regionale.

Abbiamo subito pensato al brano ‘Rinascerò rinascerai’, come il sottofondo musicale che esprimeva con musica e parole, le emozioni, le azioni e i sentimenti che le nostre foto ritraevano. La canzone rappresenta il desiderio di rinascita e di speranza, una dedica a chi ci ha lasciato e ai loro familiari, un ringraziamento per tutti coloro che lavorano incessantemente al bene degli altri: medici, infermieri e tutto il personale sanitario, sono gli eroi e le eroine di questi nostri giorni. Una preghiera per una città che non si arrende. Consapevoli che la canzone nasce a sostegno dell’emergenza da coronavirus, per la città di Bergamo gravemente colpita, sin dalla prima volta che l’abbiamo ascoltata, siamo stati altrettanto consapevoli che ogni città del nostro splendido Paese si sarebbe riconosciuta in questo meraviglioso brano. Grazie alla collaborazione di Roby e di tutto il team Facchinetti è stato possibile utilizzare il brano come sottofondo musicale del nostro progetto di comunicazione. Ringraziamo Roby Facchinetti per questo splendido regalo che ha arricchito di emozioni la nostra video-dedica.