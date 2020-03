Italia, 21 marzo: 4.821 positivi, 793 decessi

Sempre più pesante il bilancio degli effetti del coronavirus in Italia. Sabato pomeriggio, nella consueta conferenza stampa della Protezione civile, il capo Angelo Borrelli ha parlato di «943 guariti per un totale di 6.072. I positivi al Covid sono 4.821 in più e il totale è di 42.681. Di queste 22.116 sono in isolamento senza sintomi o con cintomi lievi, 2.857 in terapia intensiva (7%) e il resto in ospedale in altri reparti. I decessi di oggi sono purtroppo 793».

Silvio Brusaferro dell’Istituto superiore di sanità, in relazione al report bisettimanale, ha spiegato che «il dato rilevante è quello dell’alta circolazione dell’infezione, specie in alcune zone d’Italia ormai note. Abbiamo una diffusione più contenuta altrove. Altri paesi che stanno avendo purtroppo una circolazione elevata, stanno adottando uno alla volta misure come le nostre che, se rispettate, sono efficaci. Lo scenario delle persone colpite è caratterizzato da un’età media di 63 anni, per i morti sfiora gli 80 anni. La popolazione maschile è più colpita. Fra sintomi e diagnosi trascorrono 5 giorni e noi dobbiamo cercare di ridurre questo tempo, è una sfida decisiva. Il numero elevato di decessi in Italia, come oggi, è legato anche e soprattutto a situazioni già gravate da problematiche di salute pregresse e con un’età media elevata».