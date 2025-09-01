Lo schiacciatore 30enne argentino Javier Martinez è una delle punte di diamante della Terni Volley Academy, società che esordisce nel campionato di serie A3 maschile di pallavolo 2025/2026. Ma il talento di Córdoba è anche un personaggio ‘mediatico’, viste le sue esperienze televisive e come modello. Di seguito le sue parole in occasione del primo allenamento al pala Di Vittorio.

