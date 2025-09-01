Primo allenamento ufficiale, lunedì pomeriggio al pala DiVittorio, per la Terni Volley Academy, la società del presidente Gianpiero Santini che affonterà per la prima volta il campionato di serie A3 maschile di pallavolo. Alla guida di coach Leondino Giombini, la squadra si è radunata – di fronte a un pubblico particolarmente nutrito e carico di entusiasmo – per preparare al meglio la stagione 2025/2026. Di seguito foto e interviste.

LE FOTO

1 of 16 - +

PARLANO IL PRESIDENTE SANTINI, IL DIRETTORE BIRIBANTI E IL VICE PRESIDENTE DEL CONI UMBRIA MOSCATELLI

PARLA IL COACH LEONDINO GIOMBINI

L’INTERVISTA A JAVIER MARTINEZ