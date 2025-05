L’Umbria torna a brillare sul palcoscenico internazionale del karate grazie a Greta Vitelli. L’atleta narnese, portacolori della scuola Guazzaroni di Terni, ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo Master che si sono svolti a Taipei (Taiwan) dal 26 al 29 maggio, nell’ambito dei World Master Games.

Un trionfo che arriva nella categoria +68 kg, classe di età 35-45 anni, al termine di una competizione che ha visto in gara numerosi maestri ed esperti di karate provenienti da ogni parte del mondo, pronti a sfidarsi per il titolo iridato in una delle capitali orientali delle arti marziali. Per Greta Vitelli si tratta del secondo titolo mondiale in carriera, a conferma di un percorso sportivo straordinario e costante nel tempo. Al suo attivo figurano anche un argento mondiale, due titoli europei e oltre 30 medaglie d’oro ai Campionati italiani, che la rendono una delle atlete più titolate del panorama nazionale nella categoria Master.

Il suo successo a Taipei non è solo una vittoria personale, ma anche un riconoscimento per il lavoro svolto dalla scuola Guazzaroni di Terni, punto di riferimento per il karate umbro e fucina di talenti che si affermano a livello nazionale e internazionale. Una carriera esemplare, quella di Greta, fatta di impegno, passione e risultati: qualità che l’hanno portata ancora una volta sul gradino più alto del podio mondiale, con orgoglio e determinazione.