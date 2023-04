‘Kenny X Terni – Civici di Sinistra e Verdi’ si presenta – Le foto

«Terni merita di tornare ad essere una città d’avanguardia, moderna, progressista e di sinistra, agganciata ai sistemi di sviluppo internazionale che le competono». Sabato mattina al parco ‘Emanuela Loi’, giardini Le Grazie, a Terni è stata presentata la lista ‘Kenny X Terni. Civici di sinistra e verdi’ a sostegno del candidato sindaco Jose Kenny alle prossime elezioni comunali. Il portavoce regionale di Europa Verde Gianfranco Mascia, ha sottolineato come si tratti di «una lista ecologista, femminista e di sinistra. Tante belle e brave persone per portare la transizione ecologica finalmente anche in Umbria. Partiamo da Terni. Il professor Kenny è uno dei protagonisti della nascita del polo universitario ternano e della ricerca innovativa legata allo sviluppo sostenibile. Perché Terni ha bisogno di una nuova classe dirigente qualificata e di alzare lo sguardo su ciò che succede in Europa e nel Mondo, per non scivolare nel sottosviluppo e nel degrado da piccola città marginale da cui emigrare. I nostri candidati e le nostre candidate rappresentano il mondo del lavoro, dell’attivismo ambientalista, femminista e di sinistra, del mondo della cultura. Sapranno apportare,con le loro battaglie, i valori che debbono contraddistinguere questa alleanza». Alessandra Della Spoletina, candidata nella lista, è intervenuta dicendo che «in questi ultimi cinque anni abbiamo visto scomparire, disconoscere e depotenziare tanti di quei percorsi che avevo contribuito a far nascere e crescere negli ultimi vent’anni in cui sono stata impegnata nell’associazionismo e nella promozione della cittadinanza attiva. Voglio partecipare alla costruzione di una città diversa: inclusiva, solidale e femminista. Una città di cui prendersi cura e che si curi della propria comunità promuovendo partecipazione, inclusione e diritti. Voglio che Terni diventi una città in cui ogni cittadina e ogni cittadino possa restare per vivere al meglio il proprio presente e contribuire al futuro di coloro che ci succederanno: meritano tutto il nostro sincero e smisurato impegno a costruire il migliore dei mondi possibili». Per Francesca Arca, anche lei nella lista, «Kenny è la persona giusta per progetti di potenziamento e di sviluppo sostenibile dei poli chimico e siderurgico a Terni, in accordo e sostegno ai progetti per il risanamento della qualità dell’aria nella conca ternana-narnese. Il Commissario europeo per l’ambiente è rimasto sbalordito dai dati sull’inquinamento a Terni, nella verde Umbria, conosciuta da tutti come il ‘Cuore verde d’Italia’. Insieme con Kenny, potremo realizzare le direttive europee, per il contenimento, il recupero, il riciclo e riutilizzo dei rifiuti, presupposti essenziali tra l’altro, per la riduzione del costo della Taric, molto alto a Terni, e la chiusura dell’inceneritore».

LE FOTO