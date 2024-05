La ‘carica dei mille’ a UmbriaFiere per il test di medicina 2024

LA FOTOGALLERY – PRIMA PROVA AD UMBRIAFIERE

Mille iscritti e sessanta domande in cento minuti: martedì anche in Umbria, presso UmbriaFiere a Bastia Umbra (Perugia), si è tenuto il primo test di ingresso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2024/2025. Gli studenti, fra emozione e un po’ di tensione, si sono ritrovati intorno alle ore 9.30 e la prova è iniziata alle 13, così come nelle altri parti d’Italia. Sono in tutto 70 mila i giovani che hanno partecipato alla prima prova che, il prossimo 30 luglio, sarà seguida da una seconda. Poi verranno stilate le graduatorie definitive: circa 20 mila i posti disponibili.