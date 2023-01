La cucina ternana e umbra alla conquista del festival di Sanremo

di Francesca Torricelli

L’edizione 2023 del Festival di Sanremo è alle porte. Protagonista, come sempre, sarà la musica italiana, ma non solo perché un ruolo importante se lo ritaglierà anche il gusto. Anche quest’anno le Ladies chef della Federazione italiana cuochi, capitanate dalla responsabile nazionale Alessandra Baruzzi, saranno presenti a Sanremo per deliziare il palato di artisti e ospiti e l’Umbria vanterà una numerosa partecipazione.

La squadra umbra

Il prossimo 4 febbraio a partire dall’Umbria saranno in 8: la presidente regionale Gianna Fanfano, la coordinatrice regionale Lady chef Luciana Scimmi, la Lady chef e proprietaria del ristorante L’Amaca di Piediluco Mara Novelli, la proprietaria del ristorante Flora’s House la Fontana di Macerino Roberta Agostinelli, la titolare del ristorante La Badiaccia di Castiglione del Lago Elda Moroni e Giuseppina Mariotti del ristorante Il Casale di Paciano, accompagnate dal tesoriere del Dse Umbria Eraldo Ciarini e dal presidente provinciale di Perugia Giancarlo Passeri.

«Un onore e una grande emozione»

«Dal 4 al 12 febbraio saremo chiamate a deliziare il palato dei commensali nel ristorante all’interno di Casa Sanremo – racconta Mara titolare del ristorante L’Amaca di Piediluco – ed è per me un onore e una grandissima emozione. Saranno giornate intense, durante le quali cucineremo per gli artisti all’interno del ristorante e allestiremo degli assaggi anche lungo le vie limitrofe al teatro Ariston, ma l’amore e la passione che abbiamo per la cucina non ci farà pesare assolutamente la fatica. Un lavoro quando lo fai con amore e passione non è mai un peso. Sarà sicuramente un’esperienza magnifica che ci permetterà di stare a contatto con molti artisti, ma sopratutto sarà per noi un momento di ritrovo con le altre Ladies provenienti da tutta Italia, per scambiarci ricette, consigli, pensieri. Ci arricchiremo tutte, molto, di passione e amore per la cucina del nostro Paese».

«Euforia alle stelle»

Roberta Agostinelli, proprietaria del ristorante Flora’s House la Fontana di Macerino, da quando ha ricevuto la telefonata di convocazione ha «l’euforia alle stelle. Io vivo in una piccola frazione del comune di Acquasparta, all’interno delle mura del nostro borgo ci sono solo 3 abitanti, e per me partecipare ad un evento come il Festival di Sanremo è un’emozione indescrivibile. Abbiamo un’attività di famiglia da 48 anni e finalmente un piccolo premio è arrivato anche a noi. Sono due anni che faccio parte delle Ladies chef della Federazione italiana cuochi e mi si è aperto un mondo. Avrò l’opportunità di confrontarmi con le altre realtà italiane, con persone anche più esperte di me e non vedo l’ora di ‘rubare’ segreti con gli occhi e arricchirmi professionalmente. E poi avrò modo di vedere degli artisti dal vivo e anche quella sarà un’emozione non da poco».