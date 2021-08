La donna più longeva dell’Umbria (109 anni) vive a Melezzole

Compleanno da record sabato a Melezzole, frazione del comune di Montecchio. Augusta Giontella (detta Marietta) ha compiuto 109 anni, aggiudicandosi il record di donna più longeva dell’Umbria.

Il sindaco di Montecchio, Gori: «Grazie Marié, di cuore»

«A Marietta, straordinaria donna d’altri tempi, vanno i più cari auguri dell’amministrazione comunale e della comunità tutta. Augusta Giontella (detta Marietta) è al 40° posto per longevità in Italia, oltre ad essere la più longeva dell’Umbria, segno inequivocabile che nei nostri amati borghi la qualità della vita, nonostante tutto, è decisamente migliore e noi ne siamo orgogliosi. Circondata dall’affetto dei suoi cari, come ogni anno, dopo aver fatto gli auguri lei a me, con il consueto ‘pòzzi sta sempre bene sindaco’ ha bevuto un bicchiere di vino rosso ed è andata a letto. Grazie Marié, di cuore».