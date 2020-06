La Heading oltre il Covid: crea lavoro formando

Pubbliredazionale

Quello attuale, segnato dall’emergenza Covid, è un periodo complesso per tutti: imprese, cittadini e istituzioni. Ma c’è chi, anche nella fase del lockdown, ha operato per costruire basi ancora più solide per il proprio futuro, di fatto senza fermarsi ed anzi aprendo nuove prospettive. È il caso della Heading Srl di Terni, da 20 anni punto di riferimento nazionale per la formazione nei settori elettrico e della sicurezza.

La crescita continua

Un impegno, quello della Heading, che anche durante l’emergenza è stato duplice. Da un lato proseguire – inizialmente in modalità on line e poi nuovamente in presenza e nel campo scuola formativo’ che è una delle sue eccellenze – Dall’altro, investire sulle infrastrutture: ne è un esempio l’ampliamento ulteriore del campo addestrativo di via Bartocci 18, con ulteriori elementi addestrativi per i lavori in elevazione e sulla rete di alta tensione.

HEADING, LA TERNI CHE ECCELLE IN ITALIA

Investimenti che guardano al futuro

Il contesto generalmente sfavorevole non ha così impedito alla Heading Srl di mantenere ed, anzi, ampliare il proprio ruolo in ambito regionale e nazionale, incentrato su una formazione ad alti contenuti tecnici e in grado di fornire gli strumenti, al discente, per inserirsi subito nel mondo del lavoro.

La nuova qualifica professionale

Ne è una dimostrazione la volontà dell’azienda di puntare anche sulla nuova qualifica di addetto qualificato all’esecuzione di lavori su impianti di distribuzione di energia elettrica e reti di telecomunicazione in fibra ottica. Un ambito che interessa giovani e meno giovani, inoccupati ed anche non specializzati, che vede la Heading in prima linea nel fornire quegli strumenti – altamente specializzati e con una componente addestrativa di alto livello – in grado di creare un valore aggiunto, spendibile sul mercato del lavoro.

Il primato

La Heading è la prima agenzia formativa in Italia in grado di erogare il percorso formativo in questione, funzionale al conseguimento della qualifica professionale e approvato dalla Regione Umbria. La qualifica risponde ad una crescente domanda occupazionale nello specifico settore della costruzione e manutenzione di impianti di distribuzione elettrica e di reti di telecomunicazione in fibra ottica in tutto il territorio nazionale, in virtù della continua evoluzione delle tecnologie applicabili a tale settore. Per ogni informazione in merito è possibile contattare il recapito telefonico 0744.817177 oppure visitare il sito web www.heading.it