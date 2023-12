La lotteria benefica di ‘Figaro Salon&beauty’ di Terni a sostegno di una casa famiglia

Un’iniziativa benefica per il Natale, per donare un sorriso a chi ne ha più bisogno: è quella che, per il terzo anno consecutivo, ha organizzato ‘Figaro Salon&beauty’ di Terni. «Abbiamo organizzato una lotteria con 4 premi, dai tagli dei capelli alle piastre, coinvolgendo – racconta – Francesco Tizi – tutti i nostri clienti. Grazie alla loro partecipazione siamo riusciti a raccogliere 300 euro da donare alla comunità educativa La Ghibellina, rivolta a minori per i quali si renda necessario un allontanamento, anche momentaneo, dal contesto familiare. Ringraziamo tutti per la partecipazione e diamo appuntamento al prossimo anno per cercare, nel nostro piccolo, di fare del bene».

