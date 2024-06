Tutto pronto a Praga per la 19° edizione dei campionati europei riservati alle majorettes, a cui prenderanno parte anche le majorettes di Amelia. Un appuntamento per cui il gruppo amerino si è preparato al meglio. Di rilievo i risultati ottenuti lo scorso aprile ai campionati nazionali di Montecatini: la speranza è di togliersi altre soddisfazioni anche in occasione della competizione continentale, ospitata nella capitale della Repubblica Ceca.

