La neve di marzo imbianca l’Umbria

Una neve insolita. Non solo e non tanto per il periodo, quanto perché è comparsa in piena emergenza coronavirus. Quasi un altro ‘invito’ a stare in casa E’ quella caduta e che, alla mattinata di martedì, sta cadendo in diverse aree dell’Umbria, persino a Terni. Al momento non si registrano problemi significativi – quelli logistici saranno in ogni caso meno, proprio per le misure adottate in questi giorni – e vederla posarsi, al di là di tutto, specie per chi è meno abituato, fa sempre un bell’effetto. Meno quando si parla di campagna, produzioni ortofrutticole e germogli primaverili: lì l’auspicio è che, per le attività già provate dal Covid-19, le conseguenze non siano economicamente significative.

Aggiornamenti nel corso della giornata