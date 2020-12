La perugina Giovanna Fronduti a L’Eredità

Nella serata che precede il capodanno in onda all’Eredità, il noto programma condotto attualmente da Flavio Insinna in onda tutte le sere alle 18.40 su Rai 1, tra gli altri concorrenti, anche una perugina: la sommelier Giovanna Fronduti.

Il racconto della giornata

Convocazione alle ore 15 presso gli studi ex Dear, ora ‘Fabrizio Frizzi’, tampone e nemmeno trucco e parrucco per le concorrenti. Risultato finale soddisfacente, nonostante l’eliminazione nell’ultima scalata con uno dei campioni in gara già da qualche settimana: «Mi sarebbe piaciuto incontrare in puntata il campione Massimo Cannoletta, concorrente per oltre 2 mesi, diventando simbolo di cultura e protagonista di una bella favola, anche lui fermo dal suo lavoro di divulgazione su navi da crociera ha trovato il suo spazio di diffusione attraverso la tv».

Il panettone della Croce Rossa

«Avevo portato in regalo a Flavio Insinna e alla redazione come ringraziamento della loro disponibilità e premura alcune delle nostre eccellenze: dei baci Perugina, un Sagrantino passito (anche se so che lui è astemio) ed un panettone della croce rossa, con il quale ha voluto fare una foto con me ad inizio puntata da divulgare nei social», rivela Giovanna.

La simpatia di Insinna

«Flavio Insinna, conduttore brillante e coinvolgente, riesce a metterti a tuo agio e farti sentire a cara, dotato di una spiccata sensibilità personale e attento alle cause di solidarietà in quanto figlio di medico. Ritrovarsi davanti alle telecamere dopo un lungo periodo di forzato lockdown è stato un bello stacco», continua ancora la simpatica concorrente, che in questo periodo fa volontariato proprio alla Croce rossa: «Mi sono voluta rimettere in gioco, dedicandomi alla solidarietà entrando in CRI come volontario, dato che le attività principali che svolgevo per eventi, degustazioni e video non hanno potuto avere luogo in questo indimenticabile 2020».