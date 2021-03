La polizia ‘rovina’ il compleanno caraibico: sanzioni e denunce

Ad insospettire alcuni residenti della zona è stata la musica ad alto volume, proveniente da un’abitazione di via Mario Angeloni, a Perugia. Per questo gli agenti della squadra Volante si sono portati sul posto e, con l’ausilio di una pattuglia della Guardia di finanza, hanno scoperto che nell’appartamento in questione c’erano nove persone, tutte di origine dominicana o cubana. E le ragioni del ‘ritrovo’ sono state presto spiegate dai festoni con cui era addobbata la casa, dalle bevande e dal cibo: una festa di compleanno in piena regola, senza l’utilizzo di mascherine da parte dei presenti.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Insulti e denunce

Tutti sono stati identificati, sanzionati e invitati a raggiungere le proprie abitazioni. Durante i controlli, gli animi si sono pure surriscaldati – complice l’alcol – tanto che alcuni dei partecipanti hanno iniziato ad opporre resistenza e a insultare le forze dell’ordine. Nessuno si è fatto male ma alle multe si sono aggiunte anche tre denunce per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.