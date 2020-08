«Realizzare un’area cani ad Arrone»

Realizzare un’area dedicata ai cani dove gli animali possano muoversi in libertà sotto il controllo dei proprietari. A richiederlo è il circolo Fratelli d’Italia di Arrone per farsi «carico di una richiesta pervenuta da alcuni cittadini del comprensorio».

L’interesse

Per FdI «vista la particolare posizione geografica del nostro Comune, collocato sulle principali vie di transito delle mete turistiche del territorio, tale opera risulterebbe sicuramente di interesse anche per i turisti soggiornanti o di passaggio. I membri del circolo si faranno carico di presentare ufficialmente tale proposta al Comune di Arrone, confidando in una sollecita risposta in ordine a fattibilità, spazi e tempistiche del progetto, assicurando la più completa disponibilità alla collaborazione».