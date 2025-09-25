Le Rsu Fiom di Arvedi-Acciai speciali Terni hanno esposto alla finestra della propria sala sindacale la bandiera della Palestina. «Un gesto simbolico – lo definisce il segretario nazionale Fiom Cgil, Michele De Palma – che si inserisce nelle mobilitazioni nazionali per la pace e per la fine delle guerre». «In questi giorni di mobilitazione per la pace e contro il genocidio – si legge nella nota delle Rsu Fiom di AAST – la bandiera palestinese non è solo la bandiera di un popolo che vuole autodeterminarsi in Stato, ma è la bandiera internazionale dell’umanità e della dignità che dovremo tutti rappresentare nelle prossime manifestazioni».

«Basta slogan elettorali – proseguono le Rsu Fiom di AAST – e soprattutto basta con l’invio di armi a Israele che le utilizza per proseguire nell’opera di genocidio. Siamo mobilitati per difendere l’ultimo barlume di umanità e dignità in questo Paese, condizioni fondamentali anche per continuare a contrattare salari e diritti dei lavoratori, per un’industria al servizio dello sviluppo sostenibile, del progresso sociale e della pace anziché della guerra». La mobilitazione proseguirà anche a Spoleto, dove le Rsu Fiom parteciperanno all’assemblea delle assemblee al teatro Menotti e al presidio in piazza del Municipio – giovedì 25 settembre, ore 19 – alla presenza del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

