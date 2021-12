La scelta di Martina: dalla paghetta un regalo di Natale per i bimbi meno fortunati

Ha soli 10 anni ma un cuore grande così. Si chiama Martina, è di Foligno, e ha deciso di regalare parte dei suoi risparmi ad Emergency, per aiutare i bimbi meno fortunati.

Un regalo in meno, un sorriso in più

Sensibilizzata al tema dai genitori, la ragazzina ha voluto dare il proprio contributo, rinunciando a un regalo per sé ma consentendo a un bambino che vive nei paesi poveri di potersi curare e nutrire, cose che sembrano scontate in occidente, ma che non lo sono per in tanti paesi.

La donazione al banco Emergency

I soldi, circa 100 euro, erano frutto di un anno di risparmi, raccolti con paghette e regali dei parenti. La bimba avrebbe potuti tenerli per sé invece ha chiesto ai genitori di farsi accompagnare al banco di Emergency in piazza a Foligno e lì ha fatto la sua donazione.

La storia, riportata dal Corriere dell’Umbria, è stata subito condivisa sui social da tante persone: per Martina, da tutti, solo complimenti e ammirazione.