La segnalazione: «Tombe danneggiate a Torreorsina»

Tombe danneggiate al cimitero della piccola frazione ternana di Torreorsina, nella mattinata di sabato. La segnalazione è di una cittadina: «Questa mattina (sabato, ndR) gli operai del cimitero comunale di Terni, sotto il benestare del capo tumulatore, si sono recati all’interno del cimitero di Torreorsina con una ruspa, nell’intento di scavare una buca per una tumulazione di una defunta. Nel fare ciò hanno danneggiato le tombe vicine passandoci sopra con la ruspa: con tanto stupore abbiamo trovato un accumulo di pezzi di marmo delle tombe dei nostri cari. Dopo varie telefonate – prosegue la cittadina – abbiamo saputo che gli operai di Terni hanno il benestare di fare questo in quanto le tombe in terra possono essere rimosse dopo dieci anni. Si dà il caso che nessuno è stato avvertito e che purtroppo la tomba di mio padre non aveva ancora dieci anni. Sono state rasate al suolo tre/quattro tombe e, a buca finita, gli operai sono ripartiti come se niente fosse, senza una parola».

LE FOTO