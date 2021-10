C’è la storia del sifilicomio di Terni nel libro di Christian Armadori presentato giovedì pomeriggio alla Bct all’apertura della sezione ternana della manifestazione Umbrialibri. Il volume dal titolo ‘Sulla pelle delle donne. Storia del sifilicomio ternano’ è frutto di una meticolosa ricerca dell’autore in collaborazione con la biblioteca comunale di Terni.

Il libro

Tra il 1861 e il 1885, come conseguenza dell’applicazione del Regolamento Cavour che regolava la prostituzione, un reparto sifilicomio trovò posto a Terni nel primo piano dell’ospedale civile. Ciò rientrava nelle politiche del nuovo Regno d’Italia per il contenimento della sifilide. Se da principio questa sezione accolse solo le meretrici affette da malattie veneree che facevano capo all’ufficio sanitario locale, dal 1871 essa divenne una succursale dell’ospedale di Santa Maria della Consolazione di Roma, arrivando presto a configurarsi come una sorta di prigione. In squallide condizioni igieniche, vi furono ammassate all’interno centinaia di donne provenienti dalla capitale, con gravi privazioni delle loro libertà personali: alcune rimasero lì rinchiuse per diversi anni. Il sifilicomio di Terni, spesso richiamato dal movimento che chiedeva l’abolizione della prostituzione di Stato, divenne un prototipo del malfunzionamento in Italia di simili strutture.

Christian Armadori

Christian Armadori è nato a Terni nel 1976. Laureato in sociologia all’Università La Sapienza di Roma, collabora con il quotidiano Corriere dell’Umbria e l’agenzia di stampa Italpress in qualità di giornalista pubblicista. Ha pubblicato con Nuova Antologia un saggio dal titolo ‘Giovanni Pascoli visto con gli occhi del discepolo Arnaldo Alterocca’. È inoltre autore dei volumi: Virgilio Alterocca (1853-1910) biografia analitica con cenni sulla sua famiglia, Thyrus, 2016; Il porto di Narnia e il cantiere navale romano sul fiume Nera, Quasar, 2012 e 2013; Tra storia e leggenda: almanacco illustrato della Ternana dalle origini al 2000, Visconti, 2001, scritto in sinergia con il padre Giorgio.