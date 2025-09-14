Seconda vittoria di fila per la Ternana. Il Carpi va al tappeto 2-0 al \u2018Liberati\u2019: di seguito le immagini di Alberto Mirimao.\r\n\r\n[gallery size="large" ids="1012379,1012378,1012377,1012376,1012375,1012374,1012368,1012369,1012370,1012371,1012372,1012373,1012367,1012366,1012365,1012364,1012363,1012362,1012356,1012357,1012358,1012359,1012360,1012361,1012355,1012354,1012353,1012352,1012351,1012350,1012344,1012345,1012346,1012347,1012348,1012349,1012343,1012342,1012341,1012340,1012339,1012338,1012337,1012336,1012335,1012334,1012333,1012332,1012331,1012330,1012329,1012328,1012327,1012326,1012320,1012321,1012322,1012323,1012324,1012325,1012319,1012318,1012317,1012316,1012315,1012314,1012307,1012308,1012309,1012311,1012312,1012313,1012306"]