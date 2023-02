La Ternana Rugby non delude con il Falconara

Inizia con il piede giusto il 2023 casalingo della Ternana Rugby seniores. Oltre 150 spettatori hanno assistito domenica al successo dei rossoverdi – campionato di serie C – contro il Rugby Falconara Dinamis: finisce 38-29 con tanti giovani ed esordienti sul terreno di gioco.

La sfida

Fa fatica la squadra rossoverde a costruire palle giocabili dai trequarti e i giocatori del Falconara Rugby ne approfittano andando sullo 0-10. Capitan Novelli suona la carica e a metà del primo tempo la partita cambia volto: mete rossoverdi e punteggio ribaltato con il 21 a 17 al termine del primo tempo. Nel secondo tempo oltre alla buona prestazione degli avanti, è la mediana, con Andrea Coppo Massini all’apertura e Pascolini come mediano di mischia, la vera spina nel fianco della squadra marchigiana: i continui cambi di ritmo uniti alla velocità e precisione dei trequarti ternani non forniscono punti di riferimento alla difesa marchigiana che ribatte con grande fatica le cariche rossoverdi. Si arriva all’ultimo quarto di partita con le squadre appaiate sul 31 a 29 dopo le mete di Scatena e dell’immancabile Cardinali. Poi negli ultimi minuti i punti decisivi per il 38-29 conclusivo. Man of the match è Michele Cipolla.