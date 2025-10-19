di Gianni Giardinieri

Affermazione meritata e importantissima per la Ternana, che torna a vincere in casa del Campobasso dopo ben 65 anni e per la seconda volta in assoluto. Gara sempre in controllo, con un primo tempo assai buono per pulizia di passaggio e organizzazione generale. Ripresa più ‘sporca’ ma che ha confermato la supremazia dei rossoverdi, in gol con Pettinari e poi incapaci di realizzare il raddoppio con un errore dagli undici metri di Orellana.

Tre punti che proiettano la squadra di mister Liverani a quota 17 punti, in attesa della ‘tagliola’ della penalizzazione per i mancati adempimenti economici dello scorso 1° agosto. Prossimo avversario, dopo due turni consecutivi in trasferta, contro la capolista Arezzo, sabato 27 ottobre allo stadio ‘Libero Liberati’.

Primo tempo

Romeo dal 1° minuto come quarto di centrocampo a destra (preferito a Balcot). Ndrecka a coprire la stessa zona di campo, ma a sinistra. Garetto trequartista di interdizione alle spalle di Ferrante e del rientrante Dubickas. In mezzo Tripi e Vallocchia. Consueta difesa a tre, con Donati braccetto destro, Capuano perno e Martella braccetto di sinistra. In porta confermato D’Alterio. Queste le scelte di mister Liverani per la trasferta contro il Campobasso, orientate ad una certa prudenza, visto che Orellana finisce in panchina e le Fere, di fatto, schierano come giocatori offensivi soltanto i due attaccanti.

Al 12′ la Ternana costruisce una grande occasione: discesa sulla fascia di Ndrecka e ottima palla al centro. Celesia, difensore molisano, nel tentativo di sventare il pericolo se lo crea in casa, mandando la palla sulla traversa a portiere battuto. Due minuti dopo Fere ancora pericolose con Ferrante che si gira in area con il suo consueto appoggio e perno sull’avversario. La conclusione però è sul suo piede debole, il destro, e Tantalocchi para senza difficoltà. La prima reazione del Campobasso arriva al 28′ con un tiro da lontano di Brunet che termina sopra la traversa. I restanti minuti del primo tempo non offrono particolari occasioni da gol, con la Ternana comunque in controllo e più propositiva dei padroni di casa.

Secondo tempo

Subito un cambio per le Fere ad inizio secondo tempo, con Pettinari che prende il posto di uno spento Ferrante. Al 47′ Campobasso vicino al gol con un colpo di testa di Pierno che termina di poco a lato. Nella circostanza scontro di gioco particolarmente violento con Tripi, che costringe entrambi i due giocatori al cambio. Per i rossoverdi subentra Proietti, per i rossoblu Cristallo. Al 54′ la Ternana costruisce una pregevole azione: sventaglio di Proietti per Romeo, cross al centro sul primo palo e conclusione di Dubickas di poco fuori dallo specchio della porta.

Due minuti dopo i protagonisti dell’azione precedente si rendono ancora pericolosi: altro passaggio di Proietti e conclusione sbilenca di Romeo, che imprime però alla palla una traiettoria irregolare che per poco non beffa Tantalocchi, costretto ad un colpo di reni per evitare il gol. A 25 minuti dalla fine Liverani cerca di aumentare il potenziale offensivo delle Fere e inserisce Orellana per Garetto. Con l’occasione cambia anche Dubickas per Leonardi, sostituendo così tutto il parco attaccanti.

Al 77′ la Ternana passa in vantaggio: Leonardi arriva sul fondo e riesce a mettere un pallone delizioso per Pettinari che arriva all’impatto di rincorsa e al volo. Ne esce un tiro forte ma centrale, sul quale Tantalocchi si ‘esibisce’ in una papera colossale, non riuscendo a controllare la sfera, che termina in rete. A 7 minuti dalla fine Liverani decide di alzare la ‘coperta’ difensiva e inserisce Meccariello per Romeo, con Donati che lo sostituisce sulla fascia destra. All’ 85′ lunga revisione (più di tre minuti) FVS per un presunto fallo di rigore su Orellana, sgambettato da un difensore molisano. L’esito è favorevole alle Fere, con l’arbitro Maccarini che concede il rigore. Orellana però calcia a lato, con un piattone ‘sporco’ buono per tagliare l’erba anziché realizzare il raddoppio.

Tabellino

Campobasso (4-3-3): Tantalocchi, Pierno, Papini, Celesia, Gargiulo, Brunet, Magnaghi, Gala, Lombari, Martina, Leonetti (cap). All.: Luciano Zauri

Ternana (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Capuano (cap), Martella, Romeo, Tripi, Vallocchia, Ndrecka, Garetto, Ferrante, Dubickas. All.: Fabio Liverani

Arbitro: Lorenzo Maccarini

Assistenti: Alessandrino e Rastelli

IV Ufficiale: Di Cicco

Operatore FVS: Gentile

Marcatori: 77′ Pettinari (T)

Ammonizioni: 7′ Lancini (C ); 24′ Garetto (T); 42′ Brunet (C ); 57′ Donati (T); 60′ Dubickas (T); 90+ 6′ Pettinari (T); 90+9′ Vallocchia (T)

Sostituzioni: 46′ Pettinari per Ferrante (T); 51′ Proietti per Tripi (T); 52′ Cristallo per Pierno (C ); 63′ Di Livio e Padula per Magnaghi e Lombari (C ); 65′ Leonardi e Orellana per Dubickas e Garetto (T); 74′ Serra per Martina (C ); 83′ Meccariello per Romeo (T)