di Gianni Giardinieri

Davanti ad appena 2.419 spettatori (di cui 8 ospiti) la Ternana batte il Pontedera e incamera tre punti assai rilevanti per la propria classifica, confermandosi in un ottimo momento (10 punti nelle ultime 4 partite). Vero che il gol della vittoria nasce sostanzialmente da un errore marchiano del difensore avversario Paolieri, ma le Fere legittimano il risultato pieno grazie ad una prova ordinata e piena di buona volontà.

Qualche sbavatura difensiva (grave l’errore di Vallocchia in occasione del pareggio toscano), una manovra a volte farraginosa e troppo spesso orientata a sfondare sulle fasce: queste le cose che non hanno funzionato. Ma il tempo per crescere non manca e la Ternana sembra avere ampi margini di miglioramento. Sabato 27 settembre, a Ravenna, per terminare il trittico di gare in appena dieci giorni.

Primo tempo

Turnover pesante in casa rossoverde per la sfida infrasettimanale di martedì 23 settembre contro i toscani di mister Menichini. Esordio dal primo minuto per il bulgaro Mert Durmush, in prestito dal Pisa. Dall’inizio anche Filippo Tripi e il capitano Marco Capuano che aveva ripreso confidenza con le gare ufficiali con la mezz’ora finale di Sassari. Romeo torna in mediana a fare il quarto di destra. Ferrante non è presente neanche in panchina, evidentemente non ha recuperato la botta al fianco accusata in terra sarda. Sistema di gioco leggermente variato, con un solo centravanti di ruolo (Dubickas) e due sottopunte, Garetto e Orellana. Durmush quarto di centrocampo a sinistra. Difesa a tre, con anche il rientro di Martella braccetto sinistro e Donati braccetto destro. Capuano perno. In mezzo Vallocchia e Tripi.

Al 10′ ottimo spunto di Orellana che duetta a gran velocità con Romeo e poi calcia in porta di sinistro. Palla deviata in angolo. Al 15′, dopo essere rimasto praticamente nella propria area, il Pontedera si rende pericolosissimo con Nabian che raccoglie un assist e calcia un sinistro in diagonale rasoterra: D’Alterio sventa con la punta del piede sinistro. Squadra toscana ancora pericolosa al 22′ con un colpo di testa di Scaccabarozzi susseguente ad un corner. Palla di poco alta sopra la traversa. Le Fere passano in vantaggio al 39′ con un’azione semplice quanto efficace: cross pennellato dalla trequarti di Martella e zuccata centrale ma potente di Dubickas, che sovrasta fisicamente Pretato uscito sconfitto dal duello aereo.

Secondo tempo

Pronti via e al 47′, da un mischione in area rossoverde, il Pontedera chiede la revisione FVS per un presunto fallo di mano di Vallocchia. L’arbitro Bozzetto decide di lasciar correre. La squadra toscana pareggia al 64′: maldestro controllo di petto di Vallocchia che consegna la palla sui piedi di Nabian. Il centravanti toscano appoggia per Scaccabarozzi che dai venticinque metri lascia partire un destro che si infila nel ‘sette’. Palla però non velocissima, che lascia qualche dubbio sul possibile intervento di D’Alterio.

La Ternana riesce a reagire solo al 73′ con un altro cross di Martella, spizzato appena sopra la traversa da Pretato. Al 77′ Fere vicine al raddoppio: palla in area avversaria e colpo di testa di Leonardi che impegna in tuffo Biagini, bravo a respingere con i pugni. Due minuti dopo esterno destro di Donati e mezzo miracolo del numero uno del Pontedera che devia in corner. Il raddoppio delle Fere arriva in maniera rocambolesca: Martella, forse il migliore in campo per i rossoverdi, va in percussione in zona centrale e poi mette una palla in mezzo. Paolieri, per evitare l’intervento di Brignola, colpisce di testa e prende in contropiede il portiere Biagini. La palla si insacca lentamente e beffardamente in rete.

Tabellino

Ternana (3-4-2-1): D’Alterio, Donati, Capuano (Cap), Martella, Romeo, Tripi, Vallocchia, Garetto, Orellana, Durmush, Dubickas. All.: Fabio Liverani

Pontedera (4-3-3): Biagini, Corradini, Ladinetti, Scaccabarozzi, Manfredonia, Vitali, Pretato, Perretta (Cap) , Bassanini, Nabian, Tempre. All: Leonardo Menichini

Arbitro: Giorgio Bozzetto

Assistenti: Romaniello e Valcaccia

IV Ufficiale: Di Francesco

Operatore FVS: Macripò

Marcatori: 39′ Dubickas (T); 64′ Scaccabarozzi (P); 84′ autogol di Paolieri (P)

Ammonizioni: 16′ Ladinetti (P); 90+2 Battimelli (P)

Sostituzioni: 46′ Maestrelli per Capuano (T); 57′ Paolieri per Tempre (P); 61′ Brignola e Ndrecka per Orellana e Durmush (T); 70′ Leonardi per Vallocchia (T); 74′ Faggi, Ianesi e Pietrelli per Scaccabarozzi, Ladinetti e Bassanini (P); 86′ Balcot per Martella (T); 87′ Battimelli per Manfredonia (P)