di Gianni Giardinieri

Passa il turno di Coppa Italia la Ternana (martedì sera al ‘Liberati’ si giocava il sedicesimo di finale), battendo per 1-0 il Campobasso in un match denso di emozioni e complessivamente piacevole. Rossoverdi che hanno sprecato tantissimo, specie nella ripresa, quando avrebbero potuto chiudere il match più volte. In grande spolvero Stefano Pettinari, autore di una gara di alto livello tecnico e del gol -assai bello – che regala ai rossoverdi l’ottavo di finale, da giocarsi contro la vincente del match in programma mercoledì 29 tra Giugliano e Benevento. Per mister Liverani anche l’occasione per vedere in una gara ufficiale tanti calciatori fin qui poco impiegati.

Prossimo impegno in campionato domenica 2 novembre in trasferta contro il Gubbio.

Primo tempo

Per la gara di Coppa Italia contro i molisani mister Liverani opta per un turnover ampissimo, tanto che nessuno degli undici di partenza di stasera era stato titolare nella partita di tre giorni fa contro l’Arezzo. Non cambia invece il sistema di gioco, con la riconferma del 3-4-1-2. Vitali in porta, difesa con Maestrelli e Loiacono braccetti e Meccariello perno. Quarti di centrocampo Balcot a destra e Durmush a sinistra. Tripi e Mcjannet centrali. Orellana trequartista. Davanti due punte: Leonardi e Pettinari. Scelta simile per il tecnico dei rossoblu che lascia spazio ai giocatori meno impiegati in questo primo quarto di campionato.

Subito una grande occasione per le Fere dopo due minuti di gioco: discesa in slalom di Durmush con palla rasoterra rimessa in mezzo, Mcjannet si impappina e colpisce goffamente con la sfera che termina, malgrado tutto, di poco a lato. Il Campobasso risponde al 19′ con un tiro radente del giovane Gala che termina di pochissimo alla sinistra di Vitali, comunque sulla traiettoria. Al 27′ Pettinari mostra tutta la sua tecnica con una sventagliata di 50 metri da lato corto a lato corto del campo. Millimetrica la destinazione per il destro di Balcot, che non mostra pari nobiltà calcistica: il tiro si perde tra i cartelloni pubblicitari. Ancora Fere al 31′: cross da sinistra di Durmush, il portiere Rizzo smanaccia e deposita la palla sui piedi di Orellana. Il numero 30 rossoverde non colpisce direttamente ma si libera al tiro dopo aver saltato un avversario: palla di nuovo fuori dallo specchio della porta.

Pettinari conferma la sua classe e al 34′ porta in vantaggio la Ternana: azione personale, da posizione decentrata, con tanto di ‘doppio passo’ che spiazza un paio di difensori molisani. La conclusione, da posizione più angolata rispetto a quella di partenza, è forte e precisa, insaccandosi vicino al ‘sette’. Altra perla di Pettinari al 44′: apertura illuminante per Orellana che si ritrova la palla da ottima posizione. La conclusione azzarda un paragone con ‘o tiro a gir’ di Lorenzo Insigne ma la palla in questo caso ballonzola stancamente sul fondo.

Secondo tempo

Inizio sprint delle Fere nella ripresa, con azione prolungata al 48′ che si conclude con un tiro altissimo di Mcjannet. In precedenza un rasoterra di Pettinari era stato intercettato dal molisano Lanza. Campobasso vicinissimo al pareggio al 53′: punizione dai trenta metri di Brunet e palla sul palo alla destra di Vitali. Un minuto dopo la Ternana potrebbe chiudere il match con una bella azione che porta Orellana a pochi metri dal portiere Rizzo ma il tiro è troppo centrale e l’estremo difensore rossoblu respinge. Gol decisamente ‘mangiato’ dal trequartista rossoverde.

Al 57′ Leonardi si ingolosisce della palla e invece di passare a Balcot, per il più facile dei gol, decide per una serie di dribbling che terminano con un tiro ben parato da Rizzo. Il match si vivacizza molto e al 61′ sono ancora le Fere a sfiorare il gol: protagonisti ancora Leonardi, il cui tiro è parato con il piede sinistro da Rizzo, e Mcjannet che offre un altro giro di valzer al pallone con due conclusioni volenterose quanto inefficaci. Due minuti dopo Leonardi decide che si può giocare 1 contro 11 e si intestardisce in una serie di dribbling e contro dribbling, ignorando Mcjannet e Pettinari. Alla fine, palla ai molisani tra segnali di fastidio provenienti dai due compagni di squadra ignorati.

Tabellino

Ternana (3-4-1-2): Vitali, Maestrelli, Loiacono (cap), Meccariello, Balcot, Tripi, Mcjannet, Durmush, Orellana, Pettinari, Leonardi. All.: Fabio Liverani

Campobasso (3-5-2): Rizzo, Papini, Lanza, Brunet, Gala, Nocerino, Armini, Leonetti (cap), Serra, Parisi, Ravaglioli. All.: Luciano Zauri

Arbitro: Gabriele Totaro

Assistenti: Ciannarella e La Reggina

IV Ufficiale: Di Mario

Marcatori:34′ Pettinari (T)

Ammonizioni: 52′ Meccariello (T)

Sostituzioni: 66′ Brignola per Leonardi (T); Lombari e Cerretelli per Nocerino e Brunet (C ); 72′ Bruti per Orellana (T); 75′ Martina e Cristallo per Lanza e Leonetti (C ); 84′ Biondini, Fulga e Turella per Tripi, Pettinari e Durmush (T); Celesia per Armini (C )