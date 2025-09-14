di Gianni Giardinieri

La Ternana archivia la pratica Carpi con il punteggio più classico per una vittoria: 2-0, con rete di Ferrante e autogol del portiere emiliano Sorzi. In verità, anche il raddoppio è, di fatto, un gol del numero 27 rossoverde. La palla, infatti, colpisce il palo dopo un potente sinistro e poi sbatte sulla schiena del numero uno del Carpi: carambola fatale e sfera in rete. Rossoverdi in controllo per tutto il match, con la possibilità anche di arrivare alla terza marcatura. Emiliani ordinati e propositivi ma raramente pericolosi in area avversaria. Per le Fere seconda vittoria consecutiva e la sensazione di avere ampissimi margini di miglioramento.

Primo tempo

Due punte dal primo minuto: Ferrante e Dubickas. Questa la scelta dirimente di mister Liverani per la sfida contro il Carpi. Dunque Romeo in panchina e spazio ad una formazione con i due centravanti subito in campo. Orellana trequartista. In mezzo fa il suo esordio Marco Garetto, affiancato da Vallocchia. ‘Quarti’ di centrocampo a destra Balcot e a sinistra Ndreka. Tre centrali difensivi: Martella braccetto sinistro, Donati braccetto sinistro e Maestrelli “perno” in mezzo. Capitan Capuano da martedì tornerà in gruppo, avendo definitivamente smaltito la lesione di primo grado al bicipite femorale. Pronti via e Ternana subito in gol: Ndreka mette un palla al centro che Dubickas, con la spalla destra, porge ad Alexis Ferrante, per un assist perfetto. Il 27 rossoverde non ci pensa neanche un attimo e scarica un violento destro dai venticinque metri sul quale Sorzi nulla può. Al 25′ ottimo triangolo della Ternana, con Orellana che smista per Vallocchia, cross sul fondo del numero 4 rossoverde con la palla che incoccia sui piedi di Ferrante, in arrivo dalle retrovie. Il tiro termina fuori ma la costruzione dell’azione è di notevole fattura. La prima conclusione, verso la porta della Ternana, il Carpi la costruisce al 38′, con un tiro di Arcopinto che termina altissimo. Al 41′, sugli sviluppi di un corner, è Balcot a provare la conclusione personale. Ne esce un tiro svirgolato che non impensierisce Sorzi. L’asse sinistro della Ternana funziona molto bene: al 43′ Martella invita alla discesa Ndreka, che mette un cross delizioso sulla testa di Ferrante. Il centravanti rossoverde colpisce con potenza ed angolazione ma stavolta Sorzi si supera con un intervento di alto livello.

Secondo tempo

È il Carpi ad aprire le danze del secondo tempo, con una grande occasione da parte di Figoli, che scarica un destro rasoterra dai venti metri. Palla di poco al lato con D’Alterio probabilmente battuto. Al 60′ anche la Ternana costruisce una buona occasione, con un tiro da fuori di Vallocchia, a mezza altezza, che Sorzi respinge con i pugni. Due minuti dopo Orellana sfodera il repertorio del trequartista: controllo palla, piroetta e tiro di destro con parata di Sorzi. Portiere del Carpi che però, dopo un minuto, subisce il secondo gol: botta rasoterra, di sinistro, di Ferrante su assist ancora di Dubickas. La palla colpisce il palo e poi sbatte sulla schiena del numero uno del Carpi, che realizza un autogol. Ripartenza velocissima della Ternana al 72′, con Orellana che palla al piede si fa 40 metri e poi serve un assist per Dubickas. Il lituano arriva puntuale al tiro ravvicinato ma la palla termina alta sopra la traversa. All’ 86′ il Carpi va vicino ad accorciare le distanze, con una discesa di Rigo sulla destra: palla rasoterra al centro con Pietra che si fa anticipare, in extremis, da Donati.

Tabellino

Ternana (3-4-1-2): D’Alterio, Maestrelli, Martella, Donati (Cap), Ndreka, Balcot, Vallocchia, Garetto, Orellana, Ferrante, Dubickas. All.: Fabio Liverani

Carpi (3-4-1-2): Sorzi, Zagnoni, Figoli, Cecotti, Gerbi, Stanzani, Lombardi, Rossini, Rosetti, Arcopinto, Cortesi (Cap). All.: Stefano Cassani

Arbitro: Giorgio Di Cicco

Assistenti: Aletta e Vitale

IV Ufficiale: Di Francesco

Operatore FVS: Tini Brunozzi

Marcatori: 4′ Ferrante (T); 63′ Sorzi (autogol)

Ammonizioni: 46′ Gerbi (C ); 50′ Cecotti (C ); 87′ Pietra (C )

Sostituzioni: 57′ Rigo per Stanzani (C ); 67′ Mahrani, Forte e Amajah per Figoli, Cecotti e Arcopinto (C ); 68′ Leonardi e Meccariello per Ferrante e Balcot (T); 77′ Tripi per Orellana (T); 78′ Pietra per Rosetti (C ); 87′ Romeo per Dubickas (T)