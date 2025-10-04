di Gianni Giardinieri

Sappiamo cosa è stata Ternana-Pineto: una partita non bella. E ci concediamo un eufemismo. Ma sappiamo anche che gare di questo tipo sono quasi lo standard in serie C. Occorrevano i tre punti, per dimenticare subito la sconfitta di Ravenna e riprendere la marcia verso posizioni in classifica più interessanti.

E i tre punti sono arrivati, ribaltando un match che si era messo malissimo, con il Pineto subito avanti dopo nemmeno due minuti. I ragazzi di mister Liverani avrebbero potuto abbattersi moralmente e invece, minuto dopo minuto, si sono riorganizzati fino a costruire una vittoria alla fine del tutto meritata, anche in virtù di un paio di clamorose occasioni da gol arrivate nel finale di match.

Primo tempo

Cambia qualche interprete ma si resta con il 3-4-1-2 in casa rossoverde: stavolta è Garetto a giocare dietro Dubickas e la novità Leonardi, che supera la concorrenza di Ferrante. In mezzo Tripi e Vallocchia, esterni di centrocampo Ndrecka a sinistra e Balcot a destra. Donati, Capuano e Martella i tre centrali. D’Alterio in porta.

Dopo un minuto e 40 secondi il Pineto passa subito in vantaggio: corner per gli ospiti e zuccata sotto porta di Postiglione. Doccia gelata per i rossoverdi, subito chiamati ad una gara in salita. La prima reazione rossoverde si annota al 19′ con un debole tiro di Garetto da distanza ravvicinata. Tonti devia in angolo.

Al 23′ mister Liverani spende la sua prima card e richiama l’intervento dell’Fvs per una trattenuta in area di rigore su Leonardi. Il direttore di gara lascia correre. Al 27′ è ancora Leonardi a concludere di testa, ma ne viene fuori un tiro debole che Tonti blocca senza alcun problema. Due minuti dopo, però, il numero dieci rossoverde realizza il suo primo gol con la Ternana: duello in area del Pineto, Leonardi recupera palla e di esterno destro beffa Tonti con un diagonale rasoterra.

Secondo tempo

La ripresa vede la prima occasione al 55′ grazie ad un’azione personale di Dubickas che riesce ad arrivare sul fondo in dribbling. La conclusione però, dalla linea di fondo, non trova impreparato Tonti. Al 66′ la Ternana passa in vantaggio: Ferrante lotta in mezzo all’area e spalle alla porta fa partire un forte sinistro rasoterra. Tonti ci arriva ma devia sui piedi di Dubickas, bravo a farsi trovare pronto all’appoggio in rete.

Sei minuti più tardi Romeo recupera palla e la scarica su Orellana. Assist al bacio del numero 30 rossoverde per Ndrecka, che solo davanti a Tonti non riesce ad angolare, consentendo al portiere del Pineto di respingere in qualche modo. Al 77′ D’Alterio riscatta una certa rilassatezza mostrata nel gol subito e compie una grande parata su colpo di testa ravvicinatissimo di D’Andrea. Le Fere reagiscono allo scampato pericolo e al 79′ Orellana conclude con un rasoterra centrale ma forte. Tonti para con qualche difficoltà.

Tabellino

Ternana (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Capuano (cap), Martella, Balcot, Vallocchia, Garetto, Tripi, Ndrecka, Dubickas, Leonardi. All.: Fabio LIverani

Pineto: Tonti (cap), Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi, Germinario, Lombardi, Schirone, Menna, D’Andrea, Bruzzaniti. All.: Ivan Tisci.

Arbitro: Alessandro Recchia

Assistenti: D’Ettorre e Balducci

IV Ufficiale: Pezzopane

Operatore FVS: Starnini

Marcatori: 2′ Postiglione (P); 29′ Leonardi (T); 66′ Dubickas (T)

Ammonizioni:17′ Tripi (T); 52′ Bruzzaniti (P)

Sostituzioni: 53′ Orellana e Romeo per Garetto e Balcot (T); 63′ Ferrante per Leonardi (T); 71′ Ienco, Amadio e Marrancone per Menna, Germinario e Borsoi (P); 83′ Iaccarino e Viero per Lombardi e Schirone (P); Meccariello e Durmush per Martella e Dubickas (T)