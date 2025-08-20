Un pomeriggio che ha unito emozione, orgoglio e attesa per il futuro. Nello studio Uno della Musical academy di Terni, la Ternana Women ha svelato ufficialmente le nuove maglie che accompagneranno la squadra nella stagione ormai alle porte. Una cornice scelta non a caso, quella teatrale, a sottolineare l’importanza simbolica di questo appuntamento che segna l’inizio di una nuova avventura in serie A femminile.

A condurre la presentazione è stata Deborah Salvatori Rinaldi, responsabile della comunicazione del club, mentre a rappresentare la società c’erano l’amministratore delegato Paolo Tagliavento, il direttore generale Isabella Cardone e l’allenatore Antonio Cincotta. Al loro fianco una rappresentanza della squadra con il capitano Eleonora Pacioni e le compagne Valeria Pirone, Camilla Labate, Cintia Martins e Maria Grazia Petrara. Presenti anche Gianluca Serpetta, area manager di Macron, sponsor tecnico ufficiale, e numerose autorità istituzionali e sportive del territorio.

Nel corso dell’evento, non sono mancate le dichiarazioni che hanno restituito il senso profondo di queste nuove divise. «La presentazione delle maglie – ha spiegato Tagliavento – è uno dei momenti più belli prima dell’inizio della stagione, perché racchiude il significato di ciò che indosseranno le ragazze. Ogni dettaglio è stato pensato per rappresentare non solo Terni, ma l’intera Umbria. Non vedo l’ora di vederle vissute sul campo, sporche di fango e sudore, perché so che chi le indosserà darà tutto per la nostra città e per la nostra gente».

Sulla stessa linea le parole di Isabella Cardone, che ha voluto sottolineare come queste maglie siano «la rappresentazione del passato, del presente e del futuro della Ternana Women. Sono l’opera nostra, frutto del lavoro della società, dello staff e delle atlete, ma anche della comunità che ci sostiene. Portare i colori rossoverdi con il nome di Fabio Melillo cucito sulla divisa è motivo di grande orgoglio».

Particolarmente suggestiva la riflessione dell’allenatore Antonio Cincotta, che ha richiamato il parallelismo con il teatro: «Questo palcoscenico ci ricorda la metafora della rottura della quarta parete. Il mio augurio è che la nostra storia sportiva, fatta di coraggio e impegno, possa arrivare al cuore del territorio, coinvolgere sempre più persone e renderle orgogliose di sostenerci».

A rimarcare il valore della collaborazione con lo sponsor tecnico è stato Gianluca Serpetta: «Le maglie non sono solo un capo tecnico, ma il frutto di idee e valori. Da ternano, poter portare il nome della città in giro per l’Italia con un marchio internazionale come Macron è motivo di grande orgoglio».

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni, alla presentazione hanno partecipato il vicesindaco di Terni Riccardo Corridore, l’assessore allo sport Marco Schenardi, che non ha nascosto il suo desiderio di rivedere la Ternana Women giocare a Terni, il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli con l’assessore Alessia Quondam, oltre ai rappresentanti del Coni e della Federazione.