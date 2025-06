Acora un fine settimana di soddisfazioni per la Tonic Nuoto Terni: al trofeo ‘Acciaio’ organizzato dal Circolo Lavoratori Terni nell’impianto natatorio di via Muratori, la società ‘orange’ ah conquistato il titolo per società nella categoria ‘Esordienti A’, ottenendo un brillante secondo posto con i più piccoli ‘Esordienti B’. L’evento, ottimamente organizzato dal CLT, si è svolto nell’impianto di 50 metri all’aperto: contesto sportivo ottimale, ancorché di sicuro fascino e qualità.

