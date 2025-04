Venerdì 25 aprile, presso la piscina comunale ‘G. Gambi’ di Ravenna, si è svolto il XXI meeting nazionale di nuoto per esordienti AeB. Ben 23 le società partecipanti, provenienti dal nord Italia fino ad arrivare alle regioni centrali. Gli atleti ‘orange’ della Tonic Nuoto Terni, alla prima uscita in vasca da 50 metri, si sono contraddistinti per le ottime performance e per la giusta ‘garra’ sportiva. La società di via del Centenario ha vinto per il secondo anno consecutivo il trofeo davanti ai ‘cugini’ del Nuoto Club Terni ed agli abruzzesi del Pescara Nuoto. Il bottino del team Tonic parla di 26 ori, 16 argenti e 9 bronzi, nonché 6 record della manifestazione. Grande la soddisfazione dei tecnici e di tutto lo staff dirigenziale per l’ennesimo trionfo che fa ben sperare in vista degli appuntamenti futuri.