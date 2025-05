L’onda ‘orange’ conquista anche il Meeting di nuoto Città di Terni, disputato domenica 11 maggio presso le Piscine dello Stadio. La vittoria finale per società è andata infatti alla Tonic Nuoto di via del Centenario, prima classificata davanti alla Asd Spoleto Nuoto.

Alla manifestazione natatoria hanno preso parte circa 350 nuotatori provenienti da diverse realtà del centro Italia che hanno dato vita ad una bella giornata di sport e sano agonismo. Le gare sono state suddivise in due sessioni, al mattino la prima e nel pomeriggio la seconda, con gli atleti Esordienti A e B della Tonic Nuoto che hanno dimostrato il proprio valore, battendosi con tenacia e conquistando un’affermazione prestigiosa. Buone anche per performance cronometriche degli ‘orange’ che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti di maggio: i campionati regionali Esordienti B di Perugia, il Meeting nazionale Città di Empoli per Esordienti A (si terrà a Livorno) e il Meeting nazionale Acciaio organizzato dal Circolo Lavoratori Terni.